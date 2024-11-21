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Секреты стильного и функционального интерьера маленькой квартиры

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Недвижимость » Дизайн и интерьер

К оформлению интерьера небольшой квартиры нужен особый подход — ограниченное пространство требует креативных и функциональных решений.

Секреты стильного и функционального интерьера маленькой квартиры
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Важно сделать пространство не только стильным, но и максимально удобным. Одним из лучших решений является многофункциональная мебель. Например, раскладной диван легко превращается в спальное место для гостей, а стол, который может стать как консолью, так и обеденным столом, идеально подходит для компактных помещений.

Также стоит обратить внимание на использование вертикального пространства — высокие полки или шкафы до потолка помогут эффективно использовать каждый уголок.

Встроенная мебель с дополнительными полками и ящиками также значительно упрощает поддержание порядка.

Уточнения

Диза́йн интерье́ра (интерье́рный диза́йн) — разновидность дизайн-проектирования, предметом которого является структура архитектурного интерьера; основной целью — приведение к гармоническому единству функции помещения.

Ме́бель (фр. meuble, от лат. mobile — движимый, подвижный) — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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