Секреты стильного и функционального интерьера маленькой квартиры

0:49 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

К оформлению интерьера небольшой квартиры нужен особый подход — ограниченное пространство требует креативных и функциональных решений.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Важно сделать пространство не только стильным, но и максимально удобным. Одним из лучших решений является многофункциональная мебель. Например, раскладной диван легко превращается в спальное место для гостей, а стол, который может стать как консолью, так и обеденным столом, идеально подходит для компактных помещений.

Также стоит обратить внимание на использование вертикального пространства — высокие полки или шкафы до потолка помогут эффективно использовать каждый уголок.

Встроенная мебель с дополнительными полками и ящиками также значительно упрощает поддержание порядка.

Уточнения

Диза́йн интерье́ра (интерье́рный диза́йн) — разновидность дизайн-проектирования, предметом которого является структура архитектурного интерьера; основной целью — приведение к гармоническому единству функции помещения.



Ме́бель (фр. meuble, от лат. mobile — движимый, подвижный) — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.



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