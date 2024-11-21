Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лилии, тюльпаны и другие цветы-убийцы для питомцев
Забудьте об этих 3 ошибках, чтобы избежать лишней работы на даче
Три простых правила макияжа, с которыми нависшее веко перестанет быть проблемой
Секреты стильного и функционального интерьера маленькой квартиры
Как из обычной печени приготовить кулинарный шедевр
Какие области мозга связаны с радикальными взглядами?
Марина Кравец стала ведущей программы Спокойной ночи, малыши
В Китае нашли залежи золота стоимостью $82,8 млрд
Когда дневной сон действительно работает и помогает вечером

Как правильно выбрать обои для комнаты с плохой вентиляцией

0:49
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Важным моментом при оформлении стен является правильный выбор обоев, особенно это важно для помещений с плохой вентиляцией.

Как правильно выбрать обои для комнаты с плохой вентиляцией
Фото: скриншот YT Remontkv.pro is licensed under public domain

Если в комнате недостаточная вентиляция, оптимальным выбором станут "дышащие" обои — например, бумажные или флизелиновые. Они помогут избежать появления плесени, чего не скажешь о виниловых или текстильных обоях, которые могут подвергнуться повреждениям в условиях влажности.

В случае хорошей вентиляции можно использовать любые обои с влагостойкой пропиткой, что сделает их ещё более практичными.

Также при выборе покрытия стоит учитывать освещённость помещения. В тёмных комнатах предпочтительнее использовать светлые обои, а в хорошо освещённых можно выбрать более тёмные оттенки.

Уточнения

Обо́и — вид строительных отделочных материалов для облицовки стен и потолков внутри помещений.

Освещение — применение источников света к местам, объектам и окружающему их пространству так, чтобы они могли быть видимыми людьми

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Секрет вкусного яблочного пирога: попробуйте старый добрый рецепт
Еда и рецепты
Секрет вкусного яблочного пирога: попробуйте старый добрый рецепт Аудио 
Продюсер Вадим Цыганов объяснил, чем плох образ и псевдоним певца Шамана
Шоу-бизнес
Продюсер Вадим Цыганов объяснил, чем плох образ и псевдоним певца Шамана Аудио 
Малежик предположил, что Газманову сложно пережить популярность певца Шамана
Шоу-бизнес
Малежик предположил, что Газманову сложно пережить популярность певца Шамана Аудио 
Популярное
Какие упражнения стоит избегать мужчинам старше 50 лет

Специалисты рекомендуют избегать обратных отжиманий от скамьи, тяги штанги и тяги верхнего блока за голову. Вместо этого рекомендуется заменить последние упражнения на тягу верхнего блока к груди.

Какие упражнения стоит избегать мужчинам старше 50 лет
Продюсер Вадим Цыганов объяснил, чем плох образ и псевдоним певца Шамана
Продюсер Вадим Цыганов объяснил, чем плох образ и псевдоним певца Шамана
Отказываемся от обоев! Декорирование стен, которое снова в моде
После признаний Муцениеце ошибок в воспитании сына Прилучный показал, как проводит с ним время
Загадочный Орешник. Владимир Путин анонсировал российский комплекс, которому нет противодействия Дмитрий Плотников Русская белая эмиграция с Гитлером и против Гитлера Сергей Лебедев Кремль держит паузу, ударив по Южмашу баллистикой. Паника у противника растёт Любовь Степушова
Рейтинг автомобилей с самым высоким расходом моторного масла
Как вымирает когда-то самый популярный язык Европы
На Западе рассказали, кто помог Украине запустить ракеты ATACMS
На Западе рассказали, кто помог Украине запустить ракеты ATACMS
Последние материалы
Лилии, тюльпаны и другие цветы-убийцы для питомцев
Забудьте об этих 3 ошибках, чтобы избежать лишней работы на даче
Три простых правила макияжа, с которыми нависшее веко перестанет быть проблемой
Секреты стильного и функционального интерьера маленькой квартиры
Как из обычной печени приготовить кулинарный шедевр
Какие области мозга связаны с радикальными взглядами?
Марина Кравец стала ведущей программы Спокойной ночи, малыши
В Китае нашли залежи золота стоимостью $82,8 млрд
Когда дневной сон действительно работает и помогает вечером
После употребления каких продуктов водителя заставят дуть в алкотестер
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.