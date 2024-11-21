Как правильно выбрать обои для комнаты с плохой вентиляцией

0:49 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Важным моментом при оформлении стен является правильный выбор обоев, особенно это важно для помещений с плохой вентиляцией.

Фото: скриншот YT Remontkv.pro is licensed under public domain

Если в комнате недостаточная вентиляция, оптимальным выбором станут "дышащие" обои — например, бумажные или флизелиновые. Они помогут избежать появления плесени, чего не скажешь о виниловых или текстильных обоях, которые могут подвергнуться повреждениям в условиях влажности.

В случае хорошей вентиляции можно использовать любые обои с влагостойкой пропиткой, что сделает их ещё более практичными.

Также при выборе покрытия стоит учитывать освещённость помещения. В тёмных комнатах предпочтительнее использовать светлые обои, а в хорошо освещённых можно выбрать более тёмные оттенки.

Уточнения

Обо́и — вид строительных отделочных материалов для облицовки стен и потолков внутри помещений.



Освещение — применение источников света к местам, объектам и окружающему их пространству так, чтобы они могли быть видимыми людьми



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