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Как оптимально использовать пространство маленькой кухни

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Недвижимость » Дизайн и интерьер

Сложности с маленькими кухнями известны многим, ведь именно здесь пространство часто  ограничено. Чтобы сделать кухню максимально удобной и функциональной, необходимо использовать несколько дизайнерских приемов.

Как оптимально использовать пространство маленькой кухни
Фото: flickr.com by FlooringClarity, CC BY-SA 2.0

Главный совет — это минимализм. Пространство маленькой кухни не должно перегружаться лишними деталями. Выбирайте компактную мебель и придерживайтесь нейтральных оттенков.

Для хранения кухонных принадлежностей лучше использовать выдвижные ящики, встроенные шкафы и подвесные системы. Такие решения помогут эффективно организовать хранение и с умом  использовать каждый уголок на кухне.

Уточнения

Диза́йн интерье́ра (интерье́рный диза́йн) — разновидность дизайн-проектирования, предметом которого является структура архитектурного интерьера; основной целью — приведение к гармоническому единству функции помещения.

Ку́хня — помещение для приготовления пищи.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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