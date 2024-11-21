Как оптимально использовать пространство маленькой кухни

0:41 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Сложности с маленькими кухнями известны многим, ведь именно здесь пространство часто ограничено. Чтобы сделать кухню максимально удобной и функциональной, необходимо использовать несколько дизайнерских приемов.

Фото: flickr.com by FlooringClarity, CC BY-SA 2.0

Главный совет — это минимализм. Пространство маленькой кухни не должно перегружаться лишними деталями. Выбирайте компактную мебель и придерживайтесь нейтральных оттенков.

Для хранения кухонных принадлежностей лучше использовать выдвижные ящики, встроенные шкафы и подвесные системы. Такие решения помогут эффективно организовать хранение и с умом использовать каждый уголок на кухне.

Уточнения

Диза́йн интерье́ра (интерье́рный диза́йн) — разновидность дизайн-проектирования, предметом которого является структура архитектурного интерьера; основной целью — приведение к гармоническому единству функции помещения.



Ку́хня — помещение для приготовления пищи.



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