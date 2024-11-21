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Ошибки в интерьере маленькой квартиры, которые уменьшают пространство

0:46
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Маленькие квартиры требуют особого внимания при оформлении, ведь даже небольшие ошибки могут визуально уменьшить пространство.

Ошибки в интерьере маленькой квартиры, которые уменьшают пространство
Фото: flickr.com by Condos CCSCA, CC BY 2.0

Одной из типичных ошибок является использование обоев с бордюром. Такой элемент делит стену пополам и делает комнату визуально меньше.

Избыточное количество аксессуаров и декоративных элементов также является ошибкой. Лучше выбрать несколько акцентов, например, одну большую картину, чтобы не загромождать пространство.

Важно также избегать расстановки мебели в центре комнаты, этот приём подходит только для просторных помещений. В небольших квартирах мебель стоит устанавливать вдоль стен, чтобы не лишать пространство воздуха.

Уточнения

Интерье́р  — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.

Ме́бель (фр. meuble, от лат. mobile — движимый, подвижный) — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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