Ошибки в интерьере маленькой квартиры, которые уменьшают пространство

Маленькие квартиры требуют особого внимания при оформлении, ведь даже небольшие ошибки могут визуально уменьшить пространство.
Одной из типичных ошибок является использование обоев с бордюром. Такой элемент делит стену пополам и делает комнату визуально меньше.
Избыточное количество аксессуаров и декоративных элементов также является ошибкой. Лучше выбрать несколько акцентов, например, одну большую картину, чтобы не загромождать пространство.
Важно также избегать расстановки мебели в центре комнаты, этот приём подходит только для просторных помещений. В небольших квартирах мебель стоит устанавливать вдоль стен, чтобы не лишать пространство воздуха.
Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.
Ме́бель (фр. meuble, от лат. mobile — движимый, подвижный) — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений.
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Специалисты рекомендуют избегать обратных отжиманий от скамьи, тяги штанги и тяги верхнего блока за голову. Вместо этого рекомендуется заменить последние упражнения на тягу верхнего блока к груди.