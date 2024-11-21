Идеи по оформлению стильного интерьера прихожей

1:05 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Длинная и узкая прихожая часто вызывает трудности в оформлении, однако продуманный подход способен превратить ее в стильное и функциональное пространство. Для этого можно воспользоваться рядом интересных дизайнерских приёмов.

Фото: Pexels by Max Vakhtbovycn, CC0

Одной из идей является креативное оформление стен в зоне входной двери. Например, использование пробкового покрытия не только добавит уюта, но и станет отличным шумоизолирующим решением. Двери скрытого монтажа — ещё один интересный вариант. Они гармонично сливаются со стенами, визуально расширяя пространство.

Если вы хотите объединить прихожую с остальной жилплощадью, стоит использовать одинаковую отделку стен и потолка в обеих зонах. Такой приём визуально продлит помещение и придаст ему единство.

Освещение играет ключевую роль даже в небольшой прихожей. Разноуровневое освещение, включающее стильную люстру и споты, добавит объема и сделает комнату более уютной.

Уточнения

Пере́дняя прихожая — часть жилого помещения (квартиры, частного дома), располагающаяся сразу за входом в него.



Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.



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