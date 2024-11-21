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Стоит копейки! 5 идей для быстрого обновления любого интерьера

1:12
Недвижимость » Дизайн и интерьер

 Если вы хотите обновить интерьер своей квартиры, но не готовы тратить большие суммы, есть несколько эффективных и доступных решений, которые помогут создать стильную атмосферу.

Стоит копейки! 5 идей для быстрого обновления любого интерьера
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Одним из таких вариантов является добавление зеркала в форме окна. Это не только визуально увеличит пространство, но и компенсирует дефицит естественного света, улучшая общую атмосферу в помещении.

Другим простым и доступным способом преобразить интерьер является использование комнатных растений. Несколько горшков с зеленью разных размеров принесут в дом не только свежесть, но и создадут уютную атмосферу. Для дополнительного тепла и уюта можно использовать плетеные корзины. 

Не забудьте обратить внимание на элементы мебели, такие как стеллажи и шкафы. Добавив немного декора в виде обоев или контрастной краски, вы сможете сделать их более привлекательными и интересными. 

Для создания ощущения легкости и простора в интерьере, выберите шторы по цвету стен. Этот приём поможет визуально облегчить пространство, при этом не потеряется ни функциональность, ни уют.

Уточнения

Диза́йн интерье́ра (интерье́рный диза́йн) — разновидность дизайн-проектирования, предметом которого является структура архитектурного интерьера; основной целью — приведение к гармоническому единству функции помещения.

Зе́лень — свежие молодые побеги растений, растущих в культивированном или свободном виде.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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