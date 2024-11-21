Отказываемся от обоев! Декорирование стен, которое снова в моде

1:12 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Многие ошибочно полагают, что классическое декорирование стен ушло в прошлое. Однако методы, такие как трение, "штамповка" и "расчесывание", остаются востребованными и сегодня.

Фото: flickr by Jonnie Lace is licensed under Creative Commons

Одной из самых известных является техника трения. В этом методе важно следовать определенному направлению при нанесении краски и поддерживать одинаковое давление, чтобы избежать хаотичного рисунка. Для этого можно использовать различные предметы, оставляющие след на поверхности, например, перчатки.

Ещё одна популярная техника — "расчесывание". Это быстрый метод, но требует аккуратности, так как равномерность рисунка зависит от того, как вы "расчешете" краску на стене. Для этого используют зубчатые шпатели, и результат зависит от выбора инструмента.

Метод "штамповки" также актуален. В нём используется губка или кисть для создания текстуры. Процесс трудоемкий, но результат стоит затраченных усилий. Текстура, созданная губкой, будет зависеть от ее мягкости, а работа этим инструментом может утомить руку быстрее, чем кистью.

Уточнения

Деко́р (лат. decor — приличие, пристойность, совместимость) — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров.



Стена́ — структурный элемент в архитектуре и строительстве, создающий внешний периметр здания или помещения в виде вертикальной ограждающей конструкции, отделяющей помещение от окружающего пространства или соседних комнат.



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