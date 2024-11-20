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Экономьте время и деньги! Эти обои заменят плитку на кухне

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Недвижимость » Дизайн и интерьер

Плитка долгое время оставалась предпочтительным выбором для отделки стен на кухне из-за своей прочности и простоты в уходе. Однако сейчас всё больше людей выбирают альтернативу — метровые обои.

Экономьте время и деньги! Эти обои заменят плитку на кухне
Фото: Flickr by Hotel Domspitzen Köln, CC BY-SA 2.0

Этот материал предлагает схожие характеристики, но стоит значительно дешевле и гораздо проще в укладке. Обои на флизелиновой основе стали особенно популярными благодаря своей влагостойкости и устойчивости к загрязнениям, что делает их идеальными для кухни.

При выборе обоев важно обратить внимание на маркировку, чтобы удостовериться в их влагостойкости, устойчивости к солнечным лучам и прочности.

Обои на флизелиновой основе легко клеятся и долговечны. Также стоит обратить внимание на их способность выдерживать частые чистки, ведь на кухне такие моменты бывают не редкостью.

Уточнения

Обо́и — вид строительных отделочных материалов для облицовки стен и потолков внутри помещений.

Ку́хня — помещение для приготовления пищи.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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