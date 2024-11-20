Беспорядок обеспечен! Эти вещи нужно выкинуть из спальни прямо сейчас

1:04 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Спальня должна быть местом отдыха, а не складом ненужных вещей. Нередко именно избыток старого текстиля или неподходящих аксессуаров мешает создать уютную атмосферу.

Фото: flickr.com by FlooringClarity, CC BY 2.0

Изношенные простыни, плоские подушки и бельё с пятнами или дырами не только портят внешний вид комнаты, но и снижают комфорт сна. Если прощаться с ними жалко, можно найти альтернативное применение: использовать их как тряпки для уборки или отдать на переработку.

Объёмные коврики у кровати могут быть не только неудобными, но и травмоопасными. Особенно по утрам, когда вы только просыпаетесь. Замените их на тонкие и устойчивые коврики или уберите совсем, если они не играют важной роли в интерьере.

Если тренажёры в спальне используются лишь как вешалки для одежды или заставляют вас чувствовать себя виноватым, пора с ними попрощаться. Отдайте их тем, кто действительно будет их использовать, или найдите место, где они не будут мешать вашему отдыху.

Уточнения

Спальня — комната в жилище, место в помещении (доме, квартире и так далее) для сна и отдыха.



Тексти́ль (от лат. textus «ткань, материя») — изделия, выработанные из гибких, мягких волокон и нитей (ткани, вата, сети и так далее), изготавливаемые обычно из пряжи на ткацком станке. К текстилю относят также материю, не являющуюся тканью.



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