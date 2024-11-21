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В чём отличие рассрочки от ипотеки при покупке квартиры

1:01
Недвижимость

Рассрочка на покупку жилья — это способ поэтапной оплаты квартиры, который отличается от ипотеки по нескольким критериям. Рассрочка, как правило, используется для приобретения новостроек и может быть беспроцентной или процентной.

В чём отличие рассрочки от ипотеки при покупке квартиры
Фото: Flickr by alanharder.ca, CC BY 2.0

В отличие от ипотеки, в которой участвует банк, при рассрочке сделки проводятся напрямую между покупателем и застройщиком. Сроки погашения в рассрочке обычно короче, а документация упрощена, что делает этот вариант доступным для более широкого круга людей, включая самозанятых и ИП.

Однако рассрочка ограничивает выбор жилья и требует большего первоначального взноса, в то время как ипотека предоставляет больше гарантий и возможностей для покупки жилья на вторичном рынке. Рассрочка выгодна для тех, кто готов быстро выплатить долг и избежать значительных переплат, но при этом она несёт такие риски, как вероятность задержек со сдачей дома или заморозка строительства.

Уточнения

Рассро́чка — способ оплаты товаров или услуг, при котором платёж производится не единовременно в полной сумме их стоимости, а по частям. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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В чём отличие рассрочки от ипотеки при покупке квартиры
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