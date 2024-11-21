Что включает в себя ремонт подъезда и кто принимает решения о работах

1:00 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Ремонт подъезда в многоквартирных домах — это обязанность управляющей компании (УК), но собственники квартир также играют ключевую роль в определении объема и характера работ. Для начала необходимо провести общее собрание жильцов, на котором решается, какие работы должны быть выполнены и какие материалы будут использованы.

Фото: Mos.ru by Евгений Самарин, PDM

Среди работ, которые УК обязана проводить, — ремонт систем снабжения, лифтов, водоотведения и другие, предусмотренные законом. Для капитального ремонта собираются взносы от жильцов, и решение о способе их сбора также принимается на собрании. Работы могут включать покраску стен, замену окон, ремонт лестниц и другие улучшения. Сроки ремонта зависят от состояния дома и бюджета.

Важно, чтобы жильцы заранее согласовали перечень работ и смету, а также назначили ответственных за контроль качества.

Уточнения

Подъезд — функциональный и конструктивный элемент строения, вход в многоквартирный дом.



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