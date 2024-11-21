Как правильно спроектировать освещение, чтобы улучшить самочувствие

1:16 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Освещение в интерьере часто оказывается не на первом месте в процессе разработки дизайна, хотя оно играет ключевую роль в формировании нашего настроения, состояния и даже продуктивности. Иван Федянин, светодизайнер и основатель компании L1, объясняет, как свет влияет на нашу физиологию и психоэмоциональное состояние. Естественный солнечный свет регулирует циркадные ритмы и биологические часы человека, а искусственное освещение, если оно правильно подобрано, помогает улучшить настроение и физическое состояние.

Фото: unsplash.com by Drew Coffman, PDM

Важнейшими параметрами освещения являются цветовая температура и индивидуальный подход к потребностям пользователей. Важно учитывать особенности каждого человека, например, для детей и пожилых людей свет должен быть ярче.

Освещение может создавать визуальные акценты, подчеркивая детали интерьера, и быть настроено под различные сценарии жизни, такие как работа, отдых или чтение. Для комфортного и здорового освещения важно продумать зоны и выбрать подходящие светильники для каждого из них, учитывая функциональные и эмоциональные потребности.

Уточнения

Лампа — настольный осветительный прибор (каркас), источник света.



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