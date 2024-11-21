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Россияне всё чаще прибегают к процедуре банкротства, чтобы избавиться от долгов по ЖКХ

1:49
Недвижимость

По данным на начало осени, более 25 тысяч россиян воспользовались процедурой внесудебного банкротства, а около 200 тысяч граждан были признаны несостоятельными через суд. Изменения в федеральном законодательстве, которые вступили в силу год назад, значительно упростили этот процесс. Управляющий партнёр юридической компании «Закон и Налоги» Алексей Гатин рассказал об особенностях списания долгов в эксклюзивном интервью NewsInfo.ru.

Россияне всё чаще прибегают к процедуре банкротства, чтобы избавиться от долгов по ЖКХ
Фото: commons.wikimedia.org by ХВикт, CC BY-SA 4.0

Юрист объяснил, что люди часто попадают в кредитную ловушку из-за неправильного финансового планирования и необдуманных покупок в кредит. Банки также могут специально предлагать кредиты, чтобы увеличить долг клиента до 70–80% от его дохода. В результате человек вынужден брать новые кредиты, чтобы погасить старые, усугубляя своё положение.

Кроме того, растёт задолженность по коммунальным услугам, и счета по ЖКХ становятся частью долговой нагрузки. Однако признание банкротства влечёт за собой некоторые ограничения для граждан.

Алексей Гатин отметил, что последствия банкротства могут быть разными для каждого человека, но в целом считает, что критических ограничений после этой процедуры нет.

"В течение 5 лет не сможет гражданин брать новые кредиты без указания на то, что он был признан банкротом. Но новые кредиты банк может выдавать. В принципе, даже после процедуры банкротства выдают. По практике с нашими клиентами мы это видим. Не может занимать руководящую должность, быть генеральным директором", - пояснил Гатин, добавив, что остальные ограничения являются совсем незначительными.

Уточнения

Жили́щно-коммуна́льное хозя́йство (ЖКХ) — отрасль экономики, обеспечивающая функционирование жилых зданий (домов), сетей снабжения водой, теплом и так далее, и сооружений, создающих безопасное, удобное и комфортабельное проживание и нахождение в них людей.
 

Несостоя́тельность (банкро́тство) — признанная уполномоченным государственным органом неспособность должника (гражданина, организации или государства) удовлетворить в полном объёме требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных государственных платежей.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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