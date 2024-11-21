Вместо дорогостоящей новостройки имеет смысл присмотреться к уже построенному жилью — риэлтор

2:41 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Ипотека стала недоступной для россиян без льгот: ставки перевалили за 20% вслед за ключевой ставкой ЦБ, ежемесячные платежи превышают 100 тысяч рублей. Застройщики предлагают рассрочку на строящееся жилье: после первоначального взноса покупатель вносит платежи по сниженному проценту, а после сдачи объекта переходит на ипотеку по сниженной ставке.

Фото: Unsplash by Carl Nenzen Loven, PDM

Однако, как отмечает вице-президент Гильдии риэлторов Константин Апрелев, этот вариант не единственный. Перед принятием решения он рекомендует провести экономический анализ рынка и оценить риски.

Риэлтор указал, что оценивать инструменты застройщиков стоит по реальной рыночной стоимости объекта, а не по текущей цене. Цены на первичном рынке основаны на льготной ставке 8% и могут не вернуться к ней в ближайшие 5-8 лет. Рассрочка предлагается на определенный период, а не на весь срок ипотеки, что несет риски. Большинство застройщиков обещают снижение ключевой ставки после сдачи объекта, но это не очевидно, пишет Общественная Служба Новостей.

Кроме того, аргумент о росте стоимости квартир после строительства уже не работает: цены на первичном рынке превышают готовые объекты из-за льготной ипотеки, и вряд ли они вырастут после окончания строительства.

Апрелев рекомендует сравнивать все объекты на рынке, включая новостройки и вторичное жилье.

"Если объект, который предлагается в новостройке, не является уникальным, и у него есть аналог на вторичном рынке, то, может быть, имеет смысл посмотреть на уже построенное жилье, возможно даже от того же застройщика. Вполне возможно, что это же предложение на вторичном рынке, уже с отделкой и мебелью, окажется ниже в цене", — сказал Апрелев.

Эксперт добавил, что при покупке в рассрочку также нужно учесть расходы на ремонт и мебель, а также первоначальный взнос может достигать 30%. Переход на ипотеку после строительства не гарантирует низкую ставку, подчеркнул специалист.

Апрелев отмечает, что главный риск рассрочки — недострой. Важно анализировать текущие рыночные предложения и альтернативы, например, депозит, который позволит через полгода-год рассмотреть жилье большей площади или лучшего качества с учетом роста капитала. Кроме того, проценты от депозита могут покрыть аренду жилья на время ожидания.

Сравнительный анализ рынка должен учитывать все затраты и альтернативные варианты использования денег, заключил риэлтор.

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.





Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.



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