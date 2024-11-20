Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему чай в пакетиках может быть опасен для здоровья
Инспекторы МАГАТЭ решили проверить АЭС в Белоруссии
Сургутянка отдала мошенникам почти 50 млн рублей
Привыкание на клеточном уровне: как одноклеточные учатся
Заведующую детсадом на Ставрополье посадили в тюрьму за поборы
Почему пумы в Лос-Анджелесе выбирают ночной образ жизни
Радикальные националисты Латвии решили не уничтожать памятники
Врач рассказала, какие два вида рыбы являются самыми полезными для здоровья
5 опасных опций в автомобиле, которые могут навредить вам

Диван как стильный центр вашей гостиной в 2024 году

0:52
Недвижимость

Диван давно стал не просто мебелью, а центром интерьера, который задает стиль и атмосферу в комнате. В 2024 году дизайнеры предлагают новые тренды, в том числе яркие цвета и оригинальные формы. Модульные диваны, благодаря своей универсальности, позволяют легко адаптировать пространство под любые потребности — будь то большая семья или гости.

Диван как стильный центр вашей гостиной в 2024 году
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Угловые диваны, как классика, продолжают пользоваться популярностью благодаря своей функциональности и возможности сэкономить место. Возвращение изогнутых форм, вдохновленных стилем середины века, добавляет уют и стиль в интерьер.

Яркие оттенки диванов, такие как землистые или насыщенные, могут добавить уют и индивидуальность в гостиную, создавая гармоничную атмосферу.

Уточнения

Дива́н (от ср.-франц. divan — ложе) — жёсткий, полужёсткий, полумягкий или мягкий предмет мебели со спинкой, предназначенный для сидения одного и/или нескольких человек.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Что нужно заменить сразу после покупки машины с пробегом
Авто
Что нужно заменить сразу после покупки машины с пробегом Аудио 
Продюсер Вадим Цыганов объяснил, чем плох образ и псевдоним певца Шамана
Шоу-бизнес
Продюсер Вадим Цыганов объяснил, чем плох образ и псевдоним певца Шамана Аудио 
Ошибки при посадке гладиолусов, которых стоит избежать, чтобы получить шикарные цветы
Садоводство, цветоводство
Ошибки при посадке гладиолусов, которых стоит избежать, чтобы получить шикарные цветы Аудио 
Популярное
Три последние тайны Анастасии Заворотнюк. Как актрисе удавалось хранить анонимность все эти годы

Актриса Анастасия Заворотнюк стойко переносила все испытания, связанные с заболеванием, с которым боролась долгие годы. Она не ждала помощи от незнакомых людей. Да и близких ни о чём не просила. Но друзья из мира спорта всегда были рядом и помогали ей.

Три последние тайны Анастасии Заворотнюк. Как актрисе удавалось хранить анонимность все эти годы
Стало известно, какой курорт может заменить Абхазию следующим летом
Стало известно, какой курорт может заменить Абхазию следующим летом
Олег Газманов посоветовал певцу Шаману отказаться от псевдонима
После признаний Муцениеце ошибок в воспитании сына Прилучный показал, как проводит с ним время
Китай открыл глубоководный порт в Перу и построит такой же в Никарагуа для дублёра Панамского канала Любовь Степушова Один Т-34 против многотысячного гитлеровского гарнизона Сергей Лебедев Праздник к нам приходит. Как в этом году выбрать заведение на новогодний корпоратив Дмитрий Плотников
Татьяна Тарасова довела до слёз Валю Карнавал на ТВ-шоу Ледниковый период
Упрямые и злопамятные: три породы собак, которые мстят хозяевам
Как правильно переключать передачи, чтобы не повредить авто
Как правильно переключать передачи, чтобы не повредить авто
Последние материалы
Как поливать помидоры, чтобы не навредить урожаю: секреты правильного графика
Аферисты придумали новую схему обмана с декларированием денег
Байден оставил Трампу козырь для переговоров с Путиным
Как осеннее удобрение помогает клубнике пережить зиму
Банкам России разрешат открывать счета удалённо
Чем заменить красную икру и сохранить вкус праздника
Китай открыл глубоководный порт в Перу и построит такой же в Никарагуа для дублёра Панамского канала
Врач назвал признаки артериального и венозного тромбоза
Украинский актёр и боец Пётр Великий погиб под Курском
На Западе рассказали, кто помог Украине запустить ракеты ATACMS
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.