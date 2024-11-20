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Когда межевание обязательно и как оно поможет вам избежать проблем

1:11
Недвижимость

Межевание земельного участка — это процедура, определяющая точные границы, площадь и расположение земельного объекта. Хотя оно не является обязательным по законодательству, межевание приносит значительные преимущества, такие как предотвращение споров с соседями и повышение ликвидности участка при продаже.

Когда межевание обязательно и как оно поможет вам избежать проблем
Фото: Freepik by freepik, PDM

Особенно важно провести межевание, если участок нужно разделить, точно определить его площадь, провести проект строительства или получить ипотеку. Также оно необходимо для восстановления ранее нефиксированных границ или при сделках с землёй.

Для проведения межевания необходимо подготовить выписку из ЕГРН и паспорт владельца, а также обратиться к кадастровым инженерам, имеющим право на выполнение измерений и расчетов. Важно убедиться, что выбранный исполнитель зарегистрирован в СРО (саморегулируемой организации), иначе его работа не будет принята в Росреестр. Также стоит учитывать, что без межевания, несмотря на регистрацию и наличие собственника, границы участка могут оставаться неустановленными, что будет указано в выписке из ЕГРН и кадастровой карте.

Уточнения

Дом — место жительства, жилище (жилой дом); также любое здание или комплекс зданий.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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