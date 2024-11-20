Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Актриса Флоренс Пью была вынуждена заморозить яйцеклетки из-за опасного диагноза
Названы повседневные продукты, содержащие никотин
Хватит всем — запасы нефти в ХМАО обеспечат добычу на долгие годы
Традиционные новогодние блюда: как сделать их полезнее
Раскрыт гонорар Александра Реввы на новогодних корпоративах
Как правильно обработать рану кошки после укуса животного
Эти двигатели заставляют водителей возить с собой масло
Листья томатов оказались съедобными
Идеальные икры. Ваш гайд по упражнениям

Как украсить детскую комнату к Новому году

0:59
Недвижимость

Новогоднее оформление детской комнаты — это не только создание праздничной атмосферы, но и возможность вовлечь детей в творчество. Для этого отлично подойдут яркие атрибуты, такие как ёлка (даже маленькая в горшке), гирлянды с мягким светом, украшения из шишек, пайеток и глиттера, которые напоминают чешуйки змеи, — символа наступающего года. Эко-стиль с использованием натуральных материалов, таких как шишки, сушёные фрукты и еловые веточки, также станет отличным вариантом для украшений.

Как украсить детскую комнату к Новому году
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:New-years-eve-1911635_1920.jpg by Public Domain

Ещё одним трендом, который можно адаптировать к детской комнате, является винтажный Новый год. Например, можно использовать старинные игрушки, пластиковые елочные шары и даже конфеты на ёлке. Важно вовлечь детей в процесс создания украшений, например, сделать свечи в апельсиновой кожуре или вырезать снежинки.

Так праздник станет ещё более волшебным и незабываемым.

Уточнения

Детская комната — комната в квартире или в жилом доме, которая используется специально для удовлетворения потребностей детей в семейной жизни.

Винта́ж (от англ. vintage — вина определённого года [винодельческий термин]) — стилизованное направление в моде, особенно в одежде и предметах домашнего обихода, ориентирующееся на возрождение модных направлений прошлых поколений, эпох.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Упрямые и злопамятные: три породы собак, которые мстят хозяевам
Домашние животные
Упрямые и злопамятные: три породы собак, которые мстят хозяевам Аудио 
Учёные обнаружили ранее немыслимое свойство лазера
Наука и техника
Учёные обнаружили ранее немыслимое свойство лазера Аудио 
ATACMS. Точная и быстрая дальнобойная ракетная система для удара по Зеленскому
Военные новости
ATACMS. Точная и быстрая дальнобойная ракетная система для удара по Зеленскому Аудио 
Популярное
Три последние тайны Анастасии Заворотнюк. Как актрисе удавалось хранить анонимность все эти годы

Актриса Анастасия Заворотнюк стойко переносила все испытания, связанные с заболеванием, с которым боролась долгие годы. Она не ждала помощи от незнакомых людей. Да и близких ни о чём не просила. Но друзья из мира спорта всегда были рядом и помогали ей.

Три последние тайны Анастасии Заворотнюк. Как актрисе удавалось хранить анонимность все эти годы
Стало известно, какой курорт может заменить Абхазию следующим летом
Стало известно, какой курорт может заменить Абхазию следующим летом
Олег Газманов посоветовал певцу Шаману отказаться от псевдонима
После признаний Муцениеце ошибок в воспитании сына Прилучный показал, как проводит с ним время
Один Т-34 против многотысячного гитлеровского гарнизона Сергей Лебедев Праздник к нам приходит. Как в этом году выбрать заведение на новогодний корпоратив Дмитрий Плотников Азербайджан подал в МУС третий иск против Армении. Оправдывается хорошая русская пословица Любовь Степушова
Татьяна Тарасова довела до слёз Валю Карнавал на ТВ-шоу Ледниковый период
Упрямые и злопамятные: три породы собак, которые мстят хозяевам
Как правильно переключать передачи, чтобы не повредить авто
Как правильно переключать передачи, чтобы не повредить авто
Последние материалы
Сердечный приступ в 32 года: важные симптомы от свидетельницы
Поддерживаем здоровье тела: как часто нужно делать массаж
Лариса Гузеева раскрыла, в какую страну улетела: впервые за 65 лет
В России выявили новую схему мошенничества против участников СВО
Преимущества использования бархатцев для улучшения почвы и компоста
Почему автокредиты теряют популярность у россиян
Почему рассада перца чахнет: основные ошибки
Владимир Путин отреагировал на смерть Светланы Светличной: что сказал президент
Аналитики: россиян не пугает рост цен на кофе
В Астрахани с 1 января 2025 года введут туристический налог
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.