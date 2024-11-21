Серебро будет всегда сияющим, если чистить его этим способом

0:59 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Почему тускнеет серебро

Серебро становится тусклым и темным из-за воздействия серы в воздухе и света.

Фото: commons.wikimedia.org by Mauro Cateb, CC BY 2.0

Как правильно чистить серебро

Можно использовать как специальные средства для чистки серебра, так и подручные средства.

Если ваше столовое серебро потускнело, используйте несколько капель средства для мытья посуды, чтобы очистить его. Опустите мягкую тряпочку в раствор мыла и теплой воды. Затем протрите серебряное изделие и промойте под проточной прохладной водой. После этого отполируйте его сухой и мягкой тряпочкой.

Если серебро потемнело или почернело, нужно приготовить специальную смесь. Смешайте пищевую соду с водой. Нанесите раствор на изделие с помощью салфетки из микрофибры. Чистите до тех пор, пока серебро не вернется к своему первоначальному, сверкающему виду. После этого промойте его и полностью высушите.

Уточнения

Простое вещество серебро — это ковкий, пластичный переходный благородный металл серо-белого цвета.





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