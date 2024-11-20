Россиянам назвали альтернативу плитке в санузле

1:19 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Керамическая плитка традиционно считается стандартным вариантом для отделки ванной комнаты и туалета. Однако существует множество альтернатив, о которых рассказал генеральный директор компании "Главснаб" Федор Васильев.

Фото: flickr.com by FlooringClarity, CC BY 2.0

По мнению эксперта, отличным заменителем может служить мозаика. Она по своему внешнему виду максимально близка к плитке, что может помочь сохранить знакомый стиль интерьера с минимальными рисками. Тем не менее, стоит помнить, что даже после укладки мозаики углы некоторых элементов остаются острыми, что может привести к травмам, особенно если пол покрыт мозаикой, предостерегает Васильев.

Еще одним вариантом, который предлагает эксперт, являются пластиковые стеновые панели. Они обладают высокой устойчивостью к износу, практичны и просты в установке. Если устанавливать панели на обрешетку, можно избежать необходимости выравнивания стен, добавляет Васильев.

Кроме того, панели из ПВХ стоят меньше по сравнению с другими отделочными материалами и позволяют скрыть инженерные коммуникации. Специалист советует выбирать более плотные и прочные панели для отделки санузлов, передает NEWS. ru.

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