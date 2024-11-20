Эксперт спрогнозировал динамику цен на российское жилье в 2025 году

Стоимость жилья в России продолжит увеличиваться и в 2025 году. Такую тенденцию цен на недвижимость в стране отметил девелопер Антон Винер.
Эксперт объяснил, что рост цен на жилье связан с окончанием программы льготной ипотеки и повышением ключевой процентной ставки. Если Центральный банк не примет решения о снижении этой ставки, стоимости жилья удастся избежать значительных изменений, предупреждает застройщик.
Он добавил, что для того чтобы цены на квадратные метры начали снижаться, необходимо, чтобы регулятор уменьшил свою ставку. До тех пор, пока это не произойдет, банки не смогут предложить более выгодные условия кредитования.
Согласно прогнозам аналитиков, ключевая ставка снизится до нейтрального уровня в 7,5-8,5 процента лишь к 2027 году, передает NEWS. ru.
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