Идеи для преображения старого подоконника

1:01 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Со временем подоконники могут утратить свою привлекательность, особенно если они пожелтели. Но есть несколько простых и доступных способов, как вернуть им первозданный вид.

Фото: PxHere is licensed under CC0

Одним из самых трудоёмких, но эффективных вариантов является выкладка плиткой. Такой метод обновления придаст подоконнику новый стильный вид и сделает его акцентом в интерьере. Если плитка кажется слишком сложной, можно использовать мозаику, которая смотрится не менее эффектно.

Для тех, кто хочет преобразить подоконник быстро и без лишних затрат, можно использовать самоклеющуюся пленку. Современные пленки могут имитировать натуральные материалы, такие как дерево или камень, что добавит интерьеру элегантности и природной текстуры.

Ещё одним вариантом является использование реставрационных накладок, которые легко монтируются и позволяют за короткое время вернуть подоконнику его привлекательный вид.

Уточнения

Подоконник — элемент окна, его горизонтальная внутренняя часть, которая укладывается на одном уровне с нижней частью рамы или непосредственно под ней (встык с рамой).



Керамическая плитка или кафель (от нем. Kachel), — пластины из обожжённой глины, на современном рынке чаще всего плоские, квадратной или прямоугольной формы.



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