Идеи для преображения старого подоконника

Со временем подоконники могут утратить свою привлекательность, особенно если они пожелтели. Но есть несколько простых и доступных способов, как вернуть им первозданный вид.
Одним из самых трудоёмких, но эффективных вариантов является выкладка плиткой. Такой метод обновления придаст подоконнику новый стильный вид и сделает его акцентом в интерьере. Если плитка кажется слишком сложной, можно использовать мозаику, которая смотрится не менее эффектно.
Для тех, кто хочет преобразить подоконник быстро и без лишних затрат, можно использовать самоклеющуюся пленку. Современные пленки могут имитировать натуральные материалы, такие как дерево или камень, что добавит интерьеру элегантности и природной текстуры.
Ещё одним вариантом является использование реставрационных накладок, которые легко монтируются и позволяют за короткое время вернуть подоконнику его привлекательный вид.
Подоконник — элемент окна, его горизонтальная внутренняя часть, которая укладывается на одном уровне с нижней частью рамы или непосредственно под ней (встык с рамой).
Керамическая плитка или кафель (от нем. Kachel), — пластины из обожжённой глины, на современном рынке чаще всего плоские, квадратной или прямоугольной формы.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Актриса Анастасия Заворотнюк стойко переносила все испытания, связанные с заболеванием, с которым боролась долгие годы. Она не ждала помощи от незнакомых людей. Да и близких ни о чём не просила. Но друзья из мира спорта всегда были рядом и помогали ей.