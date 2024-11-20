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Устаревшие интерьерные идеи, которые нужно срочно забыть

1:38
Недвижимость » Дизайн и интерьер

С развитием дизайна и изменением предпочтений людей многие интерьерные решения, популярные ещё несколько лет назад, уже стали пережитками прошлого. То, что считалось стандартом и основой уюта, сегодня часто выглядит устаревшим и мешает создать стильный и современный дом.

Устаревшие интерьерные идеи, которые нужно срочно забыть
Фото: flickr.com by Condos CCSCA, CC BY 2.0

Одним из таких заблуждений является запрет на использование насыщенных и тёмных цветов. Много лет назад считалось, что тёмные стены делают помещение визуально меньше и тяжелее.

Однако современные дизайнеры доказали, что глубина и уют пространства зависят не только от цвета, но и от текстуры материалов, освещения, а также от того, как правильно расставлены акценты.  Сегодня тёмные оттенки могут добавить комнате элегантности и уюта, если они правильно скомбинированы с другими элементами интерьера.

Ещё одна устаревшая идея — это популярность обоев под покраску. Многие считали, что это экономичный вариант, который дает возможность многократно обновлять стены. На самом деле, такие обои требуют почти такого же уровня подготовки стен, как и обои с рисунком, а со временем они теряют свою привлекательность и требуют замены.

И, наконец, бежевые интерьеры. Ещё несколько лет назад бежевый цвет ассоциировался с уютом и теплом, но сегодня его избыток часто выглядит скучным и однообразным. Хотя этот цвет всё ещё может быть отличным нейтральным фоном, для создания уюта в доме стоит добавить яркие акценты. 

Уточнения

Диза́йн интерье́ра — разновидность дизайн-проектирования, предметом которого является структура архитектурного интерьера; основной целью — приведение к гармоническому единству функции помещения.

Ме́бель — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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