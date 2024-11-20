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Кухня в коридоре становится новым трендом в дизайне интерьера

1:00
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Расположение кухни в коридоре — это нестандартное, но очень рациональное решение, особенно для малогабаритных квартир. Такой подход позволяет не только освободить комнату, которая раньше использовалась как кухня, но и сделать пространство более функциональным.

Кухня в коридоре становится новым трендом в дизайне интерьера
Фото: flickr.com by Condos CCSCA, CC BY 2.0

Коридор, как правило, находится в центре квартиры и соединяет все комнаты. Это делает кухню в этом месте удобной и доступной, особенно для семей или тех, кто часто принимает гостей. 

Однако для такого решения нужно учитывать несколько нюансов. Например, обеденная зона должна быть максимально компактной: складной стол или небольшая барная стойка станут отличным выбором. Бытовую технику тоже стоит подбирать узкую или встроенную, чтобы экономить место.

Кроме того, важно эффективно использовать вертикальное пространство. Высокие шкафы, которые доходят до потолка, помогут организовать хранение без загромождения.

Уточнения

Ку́хня — помещение для приготовления пищи.

Коридо́р (от фр. corridor или нем. korridor или ит. corridoio) — длинный проход внутри здания или жилого помещения, соединяющий комнаты на одном этаже.

Диза́йн интерье́ра — разновидность дизайн-проектирования, предметом которого является структура архитектурного интерьера; основной целью — приведение к гармоническому единству функции помещения.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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