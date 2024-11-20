Как легко сделать интерьер светлее и уютнее? Рассказываем

Создание светлого и просторного интерьера позволяет визуально расширить пространство и наполнить его ощущением лёгкости.
Для этого дизайнеры рекомендуют использовать пастельные оттенки, такие как бежевый, персиковый или светло-зеленый, а белый применять с осторожностью, чтобы избежать ощущения стерильности.
Мебель и материалы лучше подбирать из светлых натуральных текстур — дерева, хлопка или льна. Рисунки на обоях и тканях предпочтительны крупные или однотонные.
Акценты можно расставить через яркие детали: подушки, вазы или картины. Такой подход создаст уютную, но не перегруженную атмосферу.
Ме́бель — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.
Диза́йн интерье́ра (интерье́рный диза́йн) — разновидность дизайн-проектирования, предметом которого является структура архитектурного интерьера; основной целью — приведение к гармоническому единству функции помещения.
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