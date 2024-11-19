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Как сделать кухню не только красивой, но и удобной

0:54
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Декорирование кухни — это искусство, требующее баланса между красотой, удобством и функциональностью. Однако ошибки в процессе планировки могут превратить даже самые амбициозные проекты в хаотичное и неудобное пространство.

Как сделать кухню не только красивой, но и удобной
Фото: flickr.com by FlooringClarity, CC BY 2.0

Ключевая ошибка — неправильная расстановка мебели

Часто, уделяя слишком много внимания цветовой гамме и дизайну мебели, мы забываем о главном — практичности. Это приводит к неудобным планировкам, где работать и перемещаться по кухне становится затруднительно.

Чтобы избежать этой ошибки, важно ориентироваться на принцип рабочего треугольника. Холодильник, мойка и варочная панель должны быть расположены так, чтобы перемещение между ними было быстрым и удобным. Такая планировка минимизирует лишние движения и делает работу на кухне комфортной.

Уточнения

Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере. 

Ме́бель — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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