Этот секрет дизайнеров сделает ваш дом стильным за копейки

1:20 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Если ваши стены кажутся скучными и требуют обновления, дизайнеры предлагают два простых и доступных способа добавить яркости и стиля — с помощью краски или обоев.

Фото: unsplash.com by Jarosław Ceborski, PDM

Как выбрать?

Экономичный вариант для обновления стен — это краска. Она позволяет добиться впечатляющих результатов даже при ограниченном бюджете. Обои, напротив, могут быть дорогими, а их поклейка требует определенных навыков. Краска же дает свободу творчества, позволяя легко создать уникальный оттенок, даже если вы делаете это впервые.

Что учесть?

Узорчатая обивка мебели. Если в комнате уже есть мягкая мебель с активным рисунком, стены лучше оставить простыми и покрасить их в однотонный цвет. Яркие акценты на стенах добавят стилю динамики и не перегрузят пространство. Небольшие комнаты. Чтобы визуально увеличить пространство, можно выбрать обои с рисунком. Они добавят объема и изысканности. Кухонное пространство. Для кухонь дизайнеры рекомендуют использовать краску. На кухне уже достаточно текстуры и рисунков — они есть на фартуках, столешницах и мебели. Простые стены в таком случае станут идеальным фоном.

Уточнения

Кра́ски — это пигментированная жидкая, разжижаемая или мастичная композиция (например битумная), которая после нанесения на основу тонким слоем затвердевает в прочную пленку.



Обо́и — вид строительных отделочных материалов для облицовки стен и потолков внутри помещений.



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