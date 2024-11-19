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Этот секрет дизайнеров сделает ваш дом стильным за копейки

1:20
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Если ваши стены кажутся скучными и требуют обновления, дизайнеры предлагают два простых и доступных способа добавить яркости и стиля — с помощью краски или обоев.

Этот секрет дизайнеров сделает ваш дом стильным за копейки
Фото: unsplash.com by Jarosław Ceborski, PDM

Как выбрать?

Экономичный вариант для обновления стен — это краска. Она позволяет добиться впечатляющих результатов даже при ограниченном бюджете. Обои, напротив, могут быть дорогими, а их поклейка требует определенных навыков. Краска же дает свободу творчества, позволяя легко создать уникальный оттенок, даже если вы делаете это впервые.

Что учесть?

  1. Узорчатая обивка мебели. Если в комнате уже есть мягкая мебель с активным рисунком, стены лучше оставить простыми и покрасить их в однотонный цвет. Яркие акценты на стенах добавят стилю динамики и не перегрузят пространство.
  2. Небольшие комнаты. Чтобы визуально увеличить пространство, можно выбрать обои с рисунком. Они добавят объема и изысканности.
  3. Кухонное пространство. Для кухонь дизайнеры рекомендуют использовать краску. На кухне уже достаточно текстуры и рисунков — они есть на фартуках, столешницах и мебели. Простые стены в таком случае станут идеальным фоном.

Уточнения

Кра́ски — это пигментированная жидкая, разжижаемая или мастичная композиция (например битумная), которая после нанесения на основу тонким слоем затвердевает в прочную пленку.

Обо́и — вид строительных отделочных материалов для облицовки стен и потолков внутри помещений.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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