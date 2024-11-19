Этот секрет дизайнеров сделает ваш дом стильным за копейки

Если ваши стены кажутся скучными и требуют обновления, дизайнеры предлагают два простых и доступных способа добавить яркости и стиля — с помощью краски или обоев.
Экономичный вариант для обновления стен — это краска. Она позволяет добиться впечатляющих результатов даже при ограниченном бюджете. Обои, напротив, могут быть дорогими, а их поклейка требует определенных навыков. Краска же дает свободу творчества, позволяя легко создать уникальный оттенок, даже если вы делаете это впервые.
Кра́ски — это пигментированная жидкая, разжижаемая или мастичная композиция (например битумная), которая после нанесения на основу тонким слоем затвердевает в прочную пленку.
Обо́и — вид строительных отделочных материалов для облицовки стен и потолков внутри помещений.
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