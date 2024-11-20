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Доступность жилья в России сегодня равна уровню 2014 года, считает экономист

1:01
Недвижимость

В 2023 году доступность жилья в России снизилась и приблизилась к уровню 2014 года.

Доступность жилья в России сегодня равна уровню 2014 года, считает экономист
Фото: Окружное управление социального развития (Раменского городского округа, городских округов Бронницы и Жуковский) is licensed under CC0

Согласно информации от президента фонда «Институт экономики города» Надежды Косаревой, которой она поделилась в беседе с РИА Новости, коэффициент доступности жилья (соотношение рыночной стоимости жилья к доходам населения) в среднем по стране составил 3,7 в 2023 году. Это значит, что около половины российских семей могли позволить себе купить квартиру площадью 54 квадратных метра с помощью ипотеки.

Однако после отмены льготной ипотеки во втором полугодии 2024 года этот показатель снизился до 35–40 %. Специалисты полагают, что доступность жилья может улучшиться в ближайшие годы благодаря увеличению доходов населения, которое будет опережать рост цен на жильё.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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