Доступность жилья в России сегодня равна уровню 2014 года, считает экономист

В 2023 году доступность жилья в России снизилась и приблизилась к уровню 2014 года.
Согласно информации от президента фонда «Институт экономики города» Надежды Косаревой, которой она поделилась в беседе с РИА Новости, коэффициент доступности жилья (соотношение рыночной стоимости жилья к доходам населения) в среднем по стране составил 3,7 в 2023 году. Это значит, что около половины российских семей могли позволить себе купить квартиру площадью 54 квадратных метра с помощью ипотеки.
Однако после отмены льготной ипотеки во втором полугодии 2024 года этот показатель снизился до 35–40 %. Специалисты полагают, что доступность жилья может улучшиться в ближайшие годы благодаря увеличению доходов населения, которое будет опережать рост цен на жильё.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Актриса Анастасия Заворотнюк стойко переносила все испытания, связанные с заболеванием, с которым боролась долгие годы. Она не ждала помощи от незнакомых людей. Да и близких ни о чём не просила. Но друзья из мира спорта всегда были рядом и помогали ей.