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Выяснилось, на сколько подорожает в 2025 году аренда квартир в России

1:22
Недвижимость

В 2025 году стоимость аренды квартир в России увеличится на 20-25% по сравнению с текущими показателями. В связи с этим покупка жилья может оказаться более выгодным вариантом, чем аренда, поскольку ипотечный платёж останется неизменным, в отличие от стоимости аренды. Об этом "Газете.Ru" сообщил Александр Перевозников, руководитель отдела по работе с новостройками TYMY.

Выяснилось, на сколько подорожает в 2025 году аренда квартир в России
Фото: freepik.com by rawpixel.com, PDM

Эксперт сообщил, что разница между арендной платой и ипотекой сокращается. Он привёл пример: трёхкомнатная квартира евроформата площадью 55 квадратных метров была куплена в ипотеку за 14 миллионов рублей. Ежемесячный платёж составляет чуть больше 60 тысяч рублей. Аналогичная квартира в аренду стоит от 75 тысяч рублей в месяц, пишет Газета.Ru.

По словам эксперта, цены на аренду жилья продолжают расти. С начала года стоимость аренды жилой недвижимости выросла более чем на 20 % во всех регионах России. Например, стоимость аренды однокомнатной квартиры в Москве начинается от 60 тысяч рублей, двухкомнатной — от 65 тысяч рублей, а трёхкомнатной — от 75 тысяч рублей.

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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