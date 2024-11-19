Средняя ставка по ипотеке в России превысила 28 процентов

Средние ипотечные ставки продолжают уверенно расти. В середине ноября они увеличились на 3 процентных пункта и уже превышают 28%.
По информации РБК, ссылающегося на данные Единой информационной системы жилищного строительства, в ноябре среднерыночные ставки по ипотеке снова поднялись на 3 п. п., пробив границу в 28%.
Если рассматривать ставки по ипотеке на новостройки, то на 11 ноября они составляют 28,44%. В то же время, ставки на вторичном рынке немного выше — 28,64%. Основной причиной такого роста стало изменение условий кредитования двумя крупнейшими банками.
Сбербанк и ВТБ, занимающие ведущие позиции на ипотечном рынке, сочли нужным повысить ставки. В результате, у Сбербанка как на первичном, так и на вторичном рынках ставка увеличилась на 3,5 п. п., достигнув 28,7%. У ВТБ этот показатель поднялся на 3,1 п. п. и составил 29,5%.
Стоит отметить, что ставки по кредитам, включая ипотеку, зависят от ключевой ставки, устанавливаемой Центральным банком страны.
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