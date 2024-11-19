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Россияне назвали траты на украшение квартиры к Новому году

Недвижимость

При подготовке к Новому году большинство россиян (67%) ограничивают свои расходы на декорирование жилья тремя тысячами рублей.

Россияне назвали траты на украшение квартиры к Новому году
Фото: unsplash.com by Tommy Tong tommyung, PDM

Так, 18% респондентов тратят на украшения от 4 до 5 тысяч, 6% — от 6 до 10 тысяч, 4% — от 10 до 15 тысяч рублей, а 5% выбирают более 15 тысяч рублей. Для 47% опрошенных традиция украшать дом является неотъемлемой частью праздника.

Из них 26% предпочитают использовать минимум гирлянд и украшений. Примерно 6% делают это ради детей, в то время как 18% предпочитают отмечать Новый год в более сдержанной атмосфере и без излишнего декора, сообщает "Газета.ru".

Уточнения

Деко́р (лат. decor — приличие, пристойность, совместимость) — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров, а также предметов быта, изделий декоративно-прикладного искусства.
 

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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