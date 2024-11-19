Эксперт спрогнозировал рост цен на аренду жилья в России

1:02 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В 2025 году стоимость аренды жилья в России возрастет на 25 процентов. В такой ситуации приобретение квартиры с использованием ипотечного кредита может стать более экономически оправданным решением, хотя ставки остаются довольно высокими. Об этом рассказал руководитель отдела по работе с новостройками компании TYMY Александр Перевозников.

Фото: unsplash.com by Jarosław Ceborski, CC0

В настоящее время имеется значительный разрыв между ценами на аренду и условиями рыночной ипотеки. Ежемесячные выплаты по ипотечным кредитам, составляющим 25-28 процентов годовых, существенно превышают стоимость аренды аналогичных квартир. Об этом сообщает "Газета.Ru"

Тем не менее, ситуация стремительно изменяется. Важно учитывать, что при оформлении ипотеки, хотя первоначальная сумма платежа может быть высокой, она не увеличивается со временем, в отличие от арендной платы, которая будет продолжать расти.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.



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