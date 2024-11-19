Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как сделать вкусные зимние заготовки из тыквы
Крок вслед за Гергиевым объяснил ценообразование в театрах, возмутившее россиян: элита общества
Как холодный душ помогает бороться с депрессией и улучшает сон
Как избавиться от жирового фартука и восстановить контуры тела после похудения
Президент Абхазии согласился уйти в отставку с одним условием
В России начали серийный выпуск мобильных убежищ от ядерного взрыва
Экс-полковник СБУ рассказал о подготовке сотрудников ГУР Украины со стороны НАТО
Жители Одессы погибли из-за падения американской ракеты Patriot
Украина готовится к продолжению конфликта: в бюджет заложены средства на весь 2025 год

Россиянам назвали выгодное время для покупки дачи

0:56
Недвижимость

Наиболее выгодный период для покупки дачи — это ноябрь, когда многие продавцы готовы пойти на уступки. С таким мнением выступил Никита Чаплин, председатель Союза дачников Подмосковья и депутат Госдумы.

Россиянам назвали выгодное время для покупки дачи
Фото: freepik.com is licensed under public domain

В конце осени активность на рынке дач значительно падает. Продавцы, не успевшие продать свои участки в течение теплого сезона, могут предложить привлекательные скидки для покупателей.

При выборе дачи осенью покупатель получает возможность оценить участок и строение в условиях, приближенных к зимним. Это позволяет более тщательно проверить отопительную систему, состояние окон и дверей на предмет утепления, а также выявить возможные проблемы с влажностью.

Также отсутствие "вау-эффекта" от летнего цветения поможет более объективно оценить размеры и состояние участка, передает NEWS. ru.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Неожиданные запреты: эксперты рассказали, какие предметы нельзя провозить в ручной клади в самолёте
Туризм
Неожиданные запреты: эксперты рассказали, какие предметы нельзя провозить в ручной клади в самолёте Аудио 
Почему колоновидные яблони не подходят для дачи
Садоводство, цветоводство
Почему колоновидные яблони не подходят для дачи Аудио 
Эксперт дал ответ, стоит ли сейчас покупать россиянам недвижимость
Недвижимость
Эксперт дал ответ, стоит ли сейчас покупать россиянам недвижимость Аудио 
Популярное
Как добиться крупной смородины? Простой способ с осенним порошком

Смородина — одна из самых популярных ягодных культур, известная своим уникальным вкусом и богатством витаминов.

Как добиться крупной смородины? Простой способ с осенним порошком
Названы 5 способов самостоятельно завести машину с севшим аккумулятором
Названы 5 способов самостоятельно завести машину с севшим аккумулятором
Правда о смешивании масел: что произойдет с двигателем
Учёные обнаружили ранее немыслимое свойство лазера
Китай на пороге экономической войны с Западом. Но можно отказаться от России Любовь Степушова ОФЗАБ-500 с УМПК. Усовершенствованная точность для авиабомб успешно опробована в Купянске Дмитрий Плотников Исследователи на шаг ближе к разгадке таинственных кипу Игорь Буккер
С каким пробегом лучше всего покупать автомобиль
Секреты выращивания арбузов: от посева до сладких плодов
Основатель CATL Робин Цзэн об Илоне Маске — много пустых обещаний, не разбирается в производстве аккумуляторов
Основатель CATL Робин Цзэн об Илоне Маске — много пустых обещаний, не разбирается в производстве аккумуляторов
Последние материалы
Анастасия Уколова призналась, на что не готова пойти ради роли
Как продать квартиру быстро: советы для успешной предпродажной подготовки
Подруга Марины Голуб озвучила новую версию гибели актрисы в 2012 году
Эксперты объяснили, почему нельзя есть гречку с грибами
Как борьба с лишним весом и физическая активность помогают избавиться от отеков
Как сохранить чистоту тканевой обивки и избежать дорогих чисток
Аэрофлот увеличит зарплаты бортпроводникам
Раскрыты подробности о состоянии Овечкина, получившего травму
Президент Польши Дуда напуган из-за переговоров Шольца и Путина по Северному потоку
Как зола помогает садоводам: подкормка, борьба с гнилью и вредителями
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.