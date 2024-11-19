Россиянам назвали выгодное время для покупки дачи

0:56 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Наиболее выгодный период для покупки дачи — это ноябрь, когда многие продавцы готовы пойти на уступки. С таким мнением выступил Никита Чаплин, председатель Союза дачников Подмосковья и депутат Госдумы.

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В конце осени активность на рынке дач значительно падает. Продавцы, не успевшие продать свои участки в течение теплого сезона, могут предложить привлекательные скидки для покупателей.

При выборе дачи осенью покупатель получает возможность оценить участок и строение в условиях, приближенных к зимним. Это позволяет более тщательно проверить отопительную систему, состояние окон и дверей на предмет утепления, а также выявить возможные проблемы с влажностью.

Также отсутствие "вау-эффекта" от летнего цветения поможет более объективно оценить размеры и состояние участка, передает NEWS. ru.

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