Кран будет снова блестеть! Как убрать старый известковый налёт с сантехники

1:18 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Как правильно чистить

Следы извести на сантехнических приборах практически невозможно смыть простой губкой с мылом. Для очищения нужно использовать определенные очищающие средства.

Фото: Freepik by wirestock, PDM

Наиболее эффективным методом очищения является использование раствора лимонной кислоты. Для этого нужно растворить 50 грамм лимонной кислоты в стакане воды и полить раствором сантехнические приборы. Затем протрите кран и душевую лейку влажной тряпкой и вытрите насухо.

Обычный столовый уксус также может решить проблему. Приготовьте раствор воды и уксуса и погрузите в него сантехнические приборы на один час. Известковый налет хорошо растворяется кислотами. Вы можете использовать губку или щетку, чтобы удалить остатки грязи. Если сантехнические приборы снять не удается, распылите раствор уксуса из пульверизатора и оставьте на 5-10 минут. Затем смойте водой.

Если лимонная кислота или столовый уксус не помогают справиться с известковым налетом в ванной, воспользуйтесь специальными средствами для чистки сантехнических приборов. Они предназначены для борьбы с кальциевыми отложениями, известью и ржавчиной.

Уточнения

Сантехника (сокр. от санитарная техника) — термин для обозначения ряда технических средств, относящихся к водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, вентиляции и т. д. жилых, общественных, промышленных зданий, в населённых пунктах и промышленных предприятиях.





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