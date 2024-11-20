Сковорода будет как новая, если её чистить от нагара одним простым способом

1:08 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Какой продукт удаляет нагар со сковороды

Такие продукты, как пищевая сода, уксус, лимонная кислота, жироудалитель, соль и нашатырный спирт помогут вам удалить нагар на посуде без антипригарного покрытия.

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Как убрать нагар со сковороды

Для того чтобы отмыть сковороду от старого нагара, смешайте 100 мл столового уксуса с четырьмя столовыми ложками соли. Вылейте раствор в кастрюлю и доведите до кипения на плите. После этого добавляем еще столовую ложку соды и кипятим еще десять минут. Дождитесь полного остывания раствора, слейте жидкость и дополнительно пройдитесь по внутренним стенкам сковороды губкой с мылом.

Еще один эффективный метод очистки — сделать раствор из воды и пищевой соды. Для этого наливаем раствор пищевой соды на сковороду и доводим его до кипения. Через 15 минут снимите с огня и дождитесь остывания. Далее удалите нагар губкой из металлической проволоки или жесткой щеткой и средством для мытья посуды.

Уточнения

Нагар — окисленный налёт, остающийся после воздействия на смазочное масло крайне высоких температур.





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