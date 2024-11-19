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Как правильно подобрать светильники для спальни? Рассказываем

1:23
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Спальня — это самое интимное и спокойное место в доме, и создание в ней уютной атмосферы во многом зависит от правильно подобранного освещения. 

Как правильно подобрать светильники для спальни? Рассказываем
Фото: flickr.com by FlooringClarity, CC BY 2.0

Для спальни особенно важно подобрать светильники, которые обеспечат мягкий и тёплый свет без лишних бликов. Это поможет создать расслабляющую атмосферу, идеально подходящую для отдыха. Оптимальным выбором будут модели с матовыми или непрозрачными абажурами, которые смягчают световой поток.

Если вы хотите добавить спальне уюта, обратите внимание на светильники с тканевыми абажурами или "китайские фонарики". Они создают мягкое и уютное свечение, идеально подходящее для вечернего времени.

Для небольших спален отличным решением станут потолочные светильники с лёгкими матовыми плафонами. Свет, проходящий через такой плафон, напоминает мягкое облако и не напрягает глаза.

Помимо основного источника света, в спальне важно предусмотреть дополнительные локальные источники. Настольные лампы, настенные бра и ночники помогут создать удобные зоны для чтения или расслабления. Для семейной спальни стоит позаботиться о том, чтобы у каждого из членов семьи был свой собственный источник света у изголовья кровати.

Уточнения

Спальня — комната в жилище, место в помещении (доме, квартире и так далее) для сна и отдыха.

Освещение — применение источников света к местам, объектам и окружающему их пространству так, чтобы они могли быть видимыми людьми.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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