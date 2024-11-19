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Простые способы обновить интерьер всего за полчаса

1:25
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Интерьер, который когда-то казался идеальным, со временем может наскучить и вызвать чувство уныния. Но не обязательно сразу менять всё - достаточно немного поэкспериментировать, чтобы придать комнате новый вид. 

Простые способы обновить интерьер всего за полчаса
Фото: flickr.com by FlooringClarity, CC BY 2.0

1. Измените цвет стен

Цвет стен существенно влияет на восприятие комнаты. Чтобы создать спокойную атмосферу, выберите нейтральные тона: бежевый, светло-зеленый или белый. Они создадут ощущение уюта и гармонии. Если вы хотите добавить энергии, не бойтесь использовать яркие оттенки — они наполнят пространство бодростью и живостью.

2. Перестановка мебели

Иногда достаточно просто изменить местоположение мебели, чтобы комната заиграла новыми красками. Попробуйте передвинуть стол, тумбу или кресло, и пространство сразу будет выглядеть по-новому.

3. Используйте зеркало

Зеркала — отличное средство для визуального расширения пространства. Они добавляют лёгкости и воздушности, создавая эффект простора. Главное — выбрать зеркало, которое органично впишется в интерьер.

4. Добавьте новый коврик

Мягкий ковёр с интересным узором сразу сделает комнату уютнее и привлекательнее. Это недорогой, но эффектный способ освежить интерьер и добавить комфорт.

Уточнения

Ме́бель (фр. meuble, от лат. mobile — движимый, подвижный) — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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