Как создать роскошную атмосферу в ванной: 3 основных элемента

1:27 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Ванная комната — это не просто место для гигиеничных процедур, а пространство для отдыха и уединения. Чтобы превратить её в роскошное и уютное место, стоит обратить внимание на несколько ключевых аспектов оформления.

Фото: flickr.com by FlooringClarity, CC BY 2.0

1. Высококачественные материалы

Начать стоит с выбора материалов. Откажитесь от пластиковых поверхностей и отдайте предпочтение натуральным материалам, таким как гранит, мрамор или дерево. Эти материалы придадут ванной элегантность, создавая атмосферу высокого класса и изысканности.

2. Цветовая гамма и отделка

Цвет играет огромную роль в создании роскошного интерьера. Нейтральные тона, такие как белый, кремовый и серый, создают основу, на которой ярко выделяются элементы декора. Для добавления роскоши можно использовать металлические акценты — золото, хром или бронзу, которые привнесут в атмосферу шик и блеск.

3. Освещение

Правильное освещение — важный элемент в создании роскошной атмосферы ванной. Используйте сочетание общего и акцентного освещения, чтобы подчеркнуть важные детали. Добавление диммеров позволит регулировать яркость, а свечи или стильные светильники с мягким светом помогут создать романтичную атмосферу для вечернего расслабления.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).



Деко́р (лат. decor — приличие, пристойность, совместимость) — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров.



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