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Как сделать кухню и функциональной и стильной

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Недвижимость » Дизайн и интерьер

Кухня — это не просто место для приготовления пищи, это центр семьи, где готовятся вкусные блюда, проходят семейные обеды и вечера с друзьями. Чтобы она была не только красивой, но и удобной, важно правильно организовать пространство.

Как сделать кухню и функциональной и стильной
Фото: flickr.com by FlooringClarity, CC BY-SA 2.0

Для того чтобы кухня не казалась перегруженной, важно грамотно располагать мебель и технику. Разместите кухонные шкафы, полки и другие предметы так, чтобы они не затрудняли движение. Выдвижные ящики и органайзеры помогут удобно хранить посуду и кухонные принадлежности.

Не забывайте о вертикальном пространстве — подвесные полки или системы хранения для кастрюль и сковородок могут значительно улучшить доступность вещей.

При необходимости приобретайте мебель-трансформер. Например, столы или стулья с функцией складывания позволят освободить пространство, если кухня используется для других целей, например, для приёма гостей.

Уточнения

Ме́бель (фр. meuble, от лат. mobile — движимый, подвижный) — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.

Ку́хня — помещение для приготовления пищи.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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