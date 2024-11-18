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Останется плохое впечатление! 3 частых ошибки в интерьере, которые делают дом неуютным

1:08
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Многие стремятся создать идеальный интерьер, но в попытках сделать пространство стильным и уютным нередко допускают серьёзные ошибки.

Останется плохое впечатление! 3 частых ошибки в интерьере, которые делают дом неуютным
Фото: unsplash.com by Naomi Hébert naomish, PDM

Декоративные элементы способны добавить индивидуальности и уникальности интерьеру. Но если перегрузить пространство слишком большим количеством украшений, оно рискует превратиться в захламлённое и лишённое стиля место. Лучше остановиться на нескольких акцентах.

Освещение — один из ключевых факторов, влияющих на восприятие пространства. Недостаток света делает помещение мрачным и унылым, а слишком яркие лампы могут создавать дискомфорт и вызывать усталость глаз. Оптимальным решением будет использование нескольких источников света.

Оформляя интерьер, многие забывают о таких, казалось бы, незначительных вещах, как текстиль, шторы, подушки и ковры. Но именно эти детали играют решающую роль в создании целостного образа комнаты. Например, тёмные шторы в помещении с тёмными стенами могут создать удручающую атмосферу. 

Уточнения

Ме́бель (фр. meuble, от лат. mobile — движимый, подвижный) — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.

Тексти́ль (от лат. textus «ткань, материя») — изделия, выработанные из гибких, мягких волокон и нитей (ткани, вата, сети и так далее), изготавливаемые обычно из пряжи на ткацком станке. 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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