Останется плохое впечатление! 3 частых ошибки в интерьере, которые делают дом неуютным

1:08 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Многие стремятся создать идеальный интерьер, но в попытках сделать пространство стильным и уютным нередко допускают серьёзные ошибки.

Фото: unsplash.com by Naomi Hébert naomish, PDM

Декоративные элементы способны добавить индивидуальности и уникальности интерьеру. Но если перегрузить пространство слишком большим количеством украшений, оно рискует превратиться в захламлённое и лишённое стиля место. Лучше остановиться на нескольких акцентах.

Освещение — один из ключевых факторов, влияющих на восприятие пространства. Недостаток света делает помещение мрачным и унылым, а слишком яркие лампы могут создавать дискомфорт и вызывать усталость глаз. Оптимальным решением будет использование нескольких источников света.

Оформляя интерьер, многие забывают о таких, казалось бы, незначительных вещах, как текстиль, шторы, подушки и ковры. Но именно эти детали играют решающую роль в создании целостного образа комнаты. Например, тёмные шторы в помещении с тёмными стенами могут создать удручающую атмосферу.

Уточнения

Ме́бель (фр. meuble, от лат. mobile — движимый, подвижный) — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.



Тексти́ль (от лат. textus «ткань, материя») — изделия, выработанные из гибких, мягких волокон и нитей (ткани, вата, сети и так далее), изготавливаемые обычно из пряжи на ткацком станке.



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