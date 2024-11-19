Что делать, чтобы быстро продать квартиру и не потерять в деньгах

1:12 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

При продаже квартиры важно правильно подготовить жилье, чтобы быстро найти покупателя и не потерять в деньгах. Ключевыми этапами являются генеральная уборка, легкий ремонт и фотографирование квартиры. Важно исправить дефекты, такие как ободранные обои или загрязненная сантехника, а также убрать лишние предметы, чтобы создать ощущение пространства. Вложения в дорогой ремонт часто не оправдывают себя, лучше сделать косметические улучшения, которые не испугают покупателя.

Фото: pxhere.com

Особое внимание стоит уделить объявлению. В нем должны быть указаны все важные характеристики жилья, включая площадь, тип дома, этажность и особенности района. Дополнительно, важно предоставить документы, подтверждающие право собственности, а также состояние квартиры. Фотографии должны быть качественными и информативными, без ретуши и фильтров. Покупатель должен увидеть не только квартиру, но и двор, подъезд и вид из окна. Также, при установке цены на жилье важно учитывать рыночную стоимость, сравнив аналогичные объекты в этом районе.

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.



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