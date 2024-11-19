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Как сделать прихожую просторной и стильной — один простой приём

1:29
Недвижимость

Прихожая — это первое, что видят гости, заходя в квартиру. Она формирует их впечатление о состоянии всего жилища. Однако, если это пространство кажется слишком тесным или неуютным, необходимо подумать, как сделать его более функциональным и комфортным.

Как сделать прихожую просторной и стильной — один простой приём
Фото: Pexels by Max Vakhtbovycn, CC0

Как сделать прихожую просторной и удобной

Главный элемент интерьера, способный преобразить любое пространство — это зеркало. Но не любое, а большое зеркало "в пол".

Почему это работает

  • Визуальное расширение пространства.
    Большое зеркало создаёт эффект глубины, благодаря которому даже небольшая прихожая выглядит просторнее.
  • Удобство при сборах.
    Зеркало "в пол" позволяет полностью видеть свой внешний вид, что значительно упрощает выбор одежды и окончательную проверку перед выходом.

Советы по выбору и размещению зеркала:

Размер: Чем больше зеркало, тем сильнее эффект. Выбирайте модели, которые занимают значительную часть стены.

Расположение: Оптимально установить зеркало напротив входа или на боковой стене, чтобы оно отражало свет и пространство.

Дополнительный декор: Зеркало можно обрамить в стильную раму, чтобы оно стало не только функциональным, но и декоративным элементом.

Эти простые изменения сделают вашу прихожую уютной, стильной и удобной, оставляя приятное впечатление у гостей.

Уточнения

Зе́ркало - материал с гладкой поверхностью, обладающий отражающими свойствами и предназначенный для отражения света (или другого излучения).

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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