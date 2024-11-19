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Как установить пластиковые окна зимой при температуре ниже нуля

0:53
Недвижимость

Установка пластиковых окон зимой — это вполне реальный процесс, если соблюдать определенные условия. Зимний монтаж имеет свои преимущества, например, быстрее доступность специалистов, а также возможность сразу выявить ошибки установки, так как холодный воздух помогает выявить продувания. Однако в сильный мороз монтажные материалы, такие как монтажная пена, могут не работать должным образом. Оптимальная температура для установки — до минус 15 градусов в помещении и до минус 5 на улице.

Как установить пластиковые окна зимой при температуре ниже нуля
Фото: unsplash.com by Александр Шамбон, PDM

Кроме того, старые окна можно не только утилизировать, но и дать им вторую жизнь. Например, использовать для дачи или продать на вторичном рынке. Важно помнить, что выбрасывать старые окна в обычный мусор нельзя — для этого нужны специальные контейнеры для строительного мусора.

Уточнения

Окно́ — проём в стене, служащий для поступления света в помещение и вентиляции. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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