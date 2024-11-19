Как продать квартиру быстро: советы для успешной предпродажной подготовки

2:00 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Продажа недвижимости часто превращается в затяжной процесс, который может растянуться на месяцы или даже годы. Однако существуют способы, которые помогут продать квартиру или дом гораздо быстрее. Чтобы привлечь покупателей, важно не только обратиться к профессиональному риелтору, но и предпринять дополнительные шаги, которые сделают недвижимость более привлекательной.

Фото: freepik.com

Предпродажная подготовка

1. Проверьте состояние коммуникаций

Прежде чем приглашать риелтора или показывать жильё покупателям, стоит убедиться в исправности всех систем: водоснабжения, отопления, электричества. Это поможет избежать неприятных сюрпризов и выставить недвижимость в выгодном свете.

2. Создайте уютную атмосферу

Важную роль играет первое впечатление. Сделайте дом ярким и гостеприимным: накройте обеденный стол, расставьте свежие цветы, добавьте приятный аромат в помещении. Эти мелочи создают ощущение уюта и у покупателей появляется желание жить в этом доме.

3. Обратите внимание на внешний вид дома

Если вы продаёте частный дом, ухоженный двор имеет значение. Подстригите кусты, уберите сорняки, помойте подъездные дорожки. Аккуратная территория создаёт положительное впечатление.

4. Освободите системы хранения

Будущим владельцам важно оценить доступное пространство, поэтому в шкафах не должно быть ваших вещей. Для наглядности можно оставить несколько аккуратных и стильных предметов, чтобы подчеркнуть функциональность систем хранения.

5. Создайте светлую атмосферу

Показывайте недвижимость в дневное время, когда за окном солнечно. Если это невозможно, включите лампы высокой мощности во всех комнатах. Освещённые помещения выглядят более уютно и гостеприимно.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).



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