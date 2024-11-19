Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В декабре россияне смогут бюджетно отдохнуть в Пскове и Минске
Как преодолеть трудности и сделать бег привычкой
Россиянам назвали продукты, которые стоит есть в ограниченном количестве
Гастроэнтеролог рассказала о пользе и вреде батата
Семена для сада: как выбрать, чтобы не пожалеть
Цвета, которые визуально увеличат комнату: секреты дизайнеров
Заболеваемость COVID-19 выросла на 21,6 процента за неделю
Грузовой корабль Прогресс МС-27 завершает свою миссию на МКС
Как посадить свеклу под зиму, чтобы весной получить здоровые корнеплоды

Как избежать распространённых ошибок при укладке ламината

1:47
Недвижимость

Укладка ламината — процесс, который кажется простым, но требует учета множества нюансов. Прежде всего, важно подготовить правильные инструменты: пилу, молоток, упорную планку, клинья и другие аксессуары, которые помогут избежать ошибок. Существует несколько способов укладки, каждый из которых подходит для разных условий. Классическая прямая укладка — самый быстрый и экономичный вариант, но можно выбрать и более сложные методы, такие как укладка по диагонали или "елочкой", если хочется добиться более эстетичного результата.

Как избежать распространённых ошибок при укладке ламината
Фото: ФНС РФ is licensed under public domain

Не менее важен выбор подложки — ее тип напрямую влияет на эксплуатационные характеристики пола, такие как шумо- и теплоизоляция. Подложки бывают разные: полиэтиленовые, пенополистирольные, хвойные и пробковые. При укладке ламината важно учесть, что пол должен быть ровным, а перепад в 2-3 мм допускается. Начать укладку нужно с подготовки основания — уборки пыли, нанесения грунта и стеления подложки. Только после этого можно укладывать ламинат, соблюдая зазор в 10-15 мм от стен, чтобы обеспечить возможность его расширения в случае изменения влажности.

Ошибки, такие как отсутствие зазоров или неправильный выбор подложки, могут привести к деформации покрытия. Поэтому перед укладкой ламинат должен акклиматизироваться в помещении, а сами работы лучше начинать не раньше чем через два дня после покупки. При соблюдении всех этих рекомендаций процесс укладки будет быстрым и качественным, а результат — долговечным и эстетически привлекательным.

Уточнения

Ламинированное напольное покрытие или кратко «ламинат» (от англ. Laminate «ламинат» от лат. lamina — «пластинка») — строительный материал, изготовленный из древесноволокнистых плит (ДВП) сухого способа производства, прессованного картона или моноструктурных, облицованных плёнками на основе термореактивных полимеров.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Сейчас читают
Основатель CATL Робин Цзэн об Илоне Маске — много пустых обещаний, не разбирается в производстве аккумуляторов
Авто
Основатель CATL Робин Цзэн об Илоне Маске — много пустых обещаний, не разбирается в производстве аккумуляторов Аудио 
Опубликована карта, куда могут долетать ракеты ATACMS, SCALP и Storm Shadow
Правда ТВ
Опубликована карта, куда могут долетать ракеты ATACMS, SCALP и Storm Shadow Аудио 
Почему вишня не приносит хороший урожай и как это исправить
Садоводство, цветоводство
Почему вишня не приносит хороший урожай и как это исправить Аудио 
Популярное
Как добиться крупной смородины? Простой способ с осенним порошком

Смородина — одна из самых популярных ягодных культур, известная своим уникальным вкусом и богатством витаминов.

Как добиться крупной смородины? Простой способ с осенним порошком
Названы 5 способов самостоятельно завести машину с севшим аккумулятором
Названы 5 способов самостоятельно завести машину с севшим аккумулятором
Правда о смешивании масел: что произойдет с двигателем
Учёные обнаружили ранее немыслимое свойство лазера
Мелкий американский чиновник не мог подтвердить начало войны с РФ. Тем не менее Россия настороже Любовь Степушова ОФЗАБ-500 с УМПК. Усовершенствованная точность для авиабомб успешно опробована в Купянске Дмитрий Плотников Исследователи на шаг ближе к разгадке таинственных кипу Игорь Буккер
С каким пробегом лучше всего покупать автомобиль
Секреты выращивания арбузов: от посева до сладких плодов
Основатель CATL Робин Цзэн об Илоне Маске — много пустых обещаний, не разбирается в производстве аккумуляторов
Основатель CATL Робин Цзэн об Илоне Маске — много пустых обещаний, не разбирается в производстве аккумуляторов
Последние материалы
Россиянам назвали продукты, которые стоит есть в ограниченном количестве
Гастроэнтеролог рассказала о пользе и вреде батата
Семена для сада: как выбрать, чтобы не пожалеть
Цвета, которые визуально увеличат комнату: секреты дизайнеров
Заболеваемость COVID-19 выросла на 21,6 процента за неделю
Грузовой корабль Прогресс МС-27 завершает свою миссию на МКС
Как посадить свеклу под зиму, чтобы весной получить здоровые корнеплоды
Как избежать распространённых ошибок при укладке ламината
Как невкусная еда и вечерние ужины приводят к перееданию
Строительство быстровозводимого терминала в Иркутске завершено, но ввод в эксплуатацию не разрешён
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.