Как избежать распространённых ошибок при укладке ламината

1:47 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Укладка ламината — процесс, который кажется простым, но требует учета множества нюансов. Прежде всего, важно подготовить правильные инструменты: пилу, молоток, упорную планку, клинья и другие аксессуары, которые помогут избежать ошибок. Существует несколько способов укладки, каждый из которых подходит для разных условий. Классическая прямая укладка — самый быстрый и экономичный вариант, но можно выбрать и более сложные методы, такие как укладка по диагонали или "елочкой", если хочется добиться более эстетичного результата.

Фото: ФНС РФ is licensed under public domain

Не менее важен выбор подложки — ее тип напрямую влияет на эксплуатационные характеристики пола, такие как шумо- и теплоизоляция. Подложки бывают разные: полиэтиленовые, пенополистирольные, хвойные и пробковые. При укладке ламината важно учесть, что пол должен быть ровным, а перепад в 2-3 мм допускается. Начать укладку нужно с подготовки основания — уборки пыли, нанесения грунта и стеления подложки. Только после этого можно укладывать ламинат, соблюдая зазор в 10-15 мм от стен, чтобы обеспечить возможность его расширения в случае изменения влажности.

Ошибки, такие как отсутствие зазоров или неправильный выбор подложки, могут привести к деформации покрытия. Поэтому перед укладкой ламинат должен акклиматизироваться в помещении, а сами работы лучше начинать не раньше чем через два дня после покупки. При соблюдении всех этих рекомендаций процесс укладки будет быстрым и качественным, а результат — долговечным и эстетически привлекательным.

Уточнения

Ламинированное напольное покрытие или кратко «ламинат» (от англ. Laminate «ламинат» от лат. lamina — «пластинка») — строительный материал, изготовленный из древесноволокнистых плит (ДВП) сухого способа производства, прессованного картона или моноструктурных, облицованных плёнками на основе термореактивных полимеров.



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