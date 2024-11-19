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Как освежить интерьер без ремонта — один простой приём

1:21
Недвижимость

Хотите освежить интерьер без затрат на ремонт и перестановку мебели? Удивительно, но это можно сделать всего одним простым шагом — заменив ручки на мебели. Эти, казалось бы, незначительные элементы могут стать стильными аксессуарами, которые полностью преобразят обстановку.

Как освежить интерьер без ремонта — один простой приём
Фото: flickr.com by Geoff Sloan, CC BY 2.0

Как правильно заменить ручки на мебели

Выбор новых ручек.

Подберите красивые и стильные ручки для выдвижных ящиков, створок шкафов или дверей. На рынке представлено множество недорогих, но эффектных вариантов.

Варианты дизайна.

Можно установить одинаковые ручки для всех элементов мебели или использовать разные варианты — оба подхода придадут помещению свежий вид.

Расширение идеи.

Кроме мебельных ручек, можно заменить и дверные. Это также добавит индивидуальности и сделает интерьер более стильным.

Почему это работает

Замена ручек позволяет быстро обновить внешний вид практически любой комнаты: кухни, гостиной, спальни или прихожей. Простая смена этих деталей создаёт эффект новизны, не требуя больших затрат.

Главное — выбрать оригинальные и качественные модели, которые подчеркнут стиль интерьера. Это может быть как лаконичный минимализм, так и яркий акцент.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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