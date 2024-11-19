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Как сайдинг может навредить вашему дому? Разбираем популярные мифы и факты

1:53
Недвижимость

Сайдинг часто рекламируют как надёжный и долговечный материал для отделки дома. Но прежде чем остановиться на этом варианте, стоит учитывать не только его преимущества, но и возможные недостатки.

Как сайдинг может навредить вашему дому? Разбираем популярные мифы и факты
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Виниловый сайдинг

Это самый популярный вид благодаря доступной цене и простоте монтажа. Однако у материала есть значительный минус: под воздействием солнечных лучей виниловый сайдинг может выделять вредные вещества, включая хлор. Эти вещества способны накапливаться в организме жильцов дома, что вызывает сомнения в экологической безопасности материала.

Металлический сайдинг

Металлический сайдинг тоже не лишён недостатков. Один из самых обсуждаемых — так называемый "эффект микроволновки", когда обшивка дома может создавать помехи для работы сотовой связи и интернета. Несмотря на то, что этот вопрос до сих пор вызывает споры среди учёных, определённый дискомфорт возможен.

Кроме того, металлический сайдинг усиливает шумы в случае дождя, ветра или града, превращая дом в настоящую "погремушку". Решить эту проблему можно с помощью качественной шумоизоляции, но она требует серьёзных вложений.

Что учитывать при выборе сайдинга

Экологичность. Выбирайте материалы, которые не выделяют токсичных веществ при эксплуатации.

Шумоизоляция. Учтите, что металлические панели требуют дополнительных затрат для снижения уровня шума.

Совместимость с техническими устройствами. Обратите внимание на возможное влияние материала на работу гаджетов.

Перед тем как принять окончательное решение, рекомендуется тщательно взвесить плюсы и минусы каждого типа сайдинга, чтобы избежать неприятных сюрпризов в будущем.

Уточнения

Сайдинг (англ. SIDING) — американизм, обозначающий название технологии облицовки стен зданий, выполняющей две функции: утилитарную (защита здания от внешних воздействий, таких, как дождь, ветер, снег, солнце) и эстетическую (декорирование фасада дома).

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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