Почему кухонная мойка в углу — плохое решение

1:55 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Оформление кухонного пространства — задача, в которой легко допустить ошибки, особенно если заранее не учесть важные нюансы. Неудачные решения в планировке кухни могут не только снижать её функциональность, но и вызывать неприятные физические ощущения, такие как боль в спине.

Фото: flickr.com by Condos CCSCA, CC BY 2.0

Сегодня разбираем две самые распространённые ошибки, которых стоит избегать.

1. Мойка в углу

Многие стремятся сэкономить место на кухне, устанавливая мойку в самый угол, чтобы освободить рабочую поверхность. Однако это решение создаёт неудобства. Мыть посуду в углу приходится в неудобной позе, наклоняясь и упираясь локтями в угловые элементы мебели.

Такая неестественная поза может привести к дискомфорту и даже болям в спине. Решение проблемы — сместить мойку ближе к краю угловой тумбы. Это сделает процесс мытья посуды гораздо удобнее.

2. Слишком высокая мебель

Кухонная мебель, неподходящая по высоте, также может вызывать дискомфорт. Чтобы определить оптимальную высоту рабочей поверхности, нужно согнуть руки в локтях и измерить расстояние от локтей до пола. Из полученной цифры следует вычесть 10-15 см. Именно на этот показатель стоит ориентироваться при выборе или заказе кухонных шкафов и тумб.

Как избежать ошибок

Планировать кухонное пространство с учётом личного удобства и эргономики.

Внимательно подходить к размещению мойки, чтобы не жертвовать комфортом.

Выбирать мебель, исходя из параметров своего роста, чтобы избежать неприятных ощущений при длительной работе на кухне.

Эти простые рекомендации помогут создать удобное и функциональное пространство, которое будет радовать долгие годы.

Уточнения

Кухня — мебель для кухонного помещения.



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