Продажа новостроек в Москве в ипотеку упала на 58 процентов

0:40 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В октябре продажи новостроек в ипотеку в Москве значительно сократились — на 58% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные обнародовала пресс-служба столичного управления Росреестра.

Фото: stroi.mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Количество зарегистрированных договоров долевого участия (ДДУ) составило всего 4,4 тысячи, что на 12% меньше, чем в сентябре.

Кроме того, снизилась доля сделок с использованием кредитов. В октябре около 60% покупок в новостройках были оплачены наличными средствами, хотя в сентябре этот показатель был практически равным.

Уточнения

Москва́ (МФА: [mɐˈs̪kvä] ) — столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит.



Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.



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