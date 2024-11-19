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Выяснилось, для какого количества россиян важны локация и благоустройство ЖК

2:18
Недвижимость

Покупатели стали более требовательными при выборе жилого комплекса, обращая внимание на локацию, инфраструктуру, репутацию застройщика и благоустройство. Более 60% из них придают особое значение качеству внутридворовой территории и придомового благоустройства.

Выяснилось, для какого количества россиян важны локация и благоустройство ЖК
Фото: commons.wikimedia.org by Alexxx1979, CC BY-SA 4.0

Как сообщает Газета.Ru, семьи предпочитают просторные дворы с детскими площадками в эко-стиле (30% запросов). Также востребованы лаунж-зоны для отдыха, эргономичные спортивные зоны (45% запросов), футбольные и баскетбольные площадки (15% запросов) и места для выгула питомцев (30% запросов).

В ответ на запросы покупателей девелоперы внедряют концепции дворов-парков с озеленением от 25 до 40% территории комплекса. Важным элементом является всесезонное озеленение (концепция "четырех сезонов"), сочетающее разные растения для обеспечения декоративности в любое время года. На эксплуатируемых кровлях также создаются приватные зоны для отдыха и работы, такие как открытые террасы и оранжереи.

Архитектурное освещение фасадов подчеркивает архитектурный облик комплекса и повышает безопасность, улучшая видимость в вечернее время. Подсветка фасадов, элементов ландшафта и общих зон создает эстетический эффект и комфорт. Большинство девелоперов реализует архитектурную подсветку, учитывая интерес 40% покупателей.

В благоустройстве используются современные эко-материалы, заменяющие цветные пластиковые детские площадки. Интерактивные детские площадки и батутные сетки стали востребованы. Детские площадки теперь отделены от парковок, популярна концепция "двор без машин".

Жилые комплексы модернизируются под запрос молодых покупателей (18-35 лет), на которых приходится 60% сделок. Для удобства связи лавочки и беседки оборудованы зарядками для гаджетов, а Wi-Fi связь обеспечивается по всему периметру ЖК. Молодые покупатели также ценят фотогеничность мест, для публикации в социальных сетях.

Уточнения

Жилой комплекс — это один или (чаще) несколько индивидуальных или многоквартирных жилых домов, объединённых единой, специально спланированной территорией, построенных в едином архитектурном стиле и образующих единую территориально-пространственную целостность.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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