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Ваш ковёр останется мягким и пушистым, если чистить его таким образом

1:22
Недвижимость

Как лучше стирать ковер

Эффективно почистить ковер можно с помощью шампуня, жидкого мыла, раствора бытового стирального порошка или спрея от ворса. Лучше всего использовать специальные средства, предназначенные для чистки ковра. При выборе обращайте внимание на материал изделия.

Ваш ковёр останется мягким и пушистым, если чистить его таким образом
Фото: commons.wikimedia. org by Txllxt TxllxT, CC BY-SA 4.0

Как правильно ухаживать за ковром

Чтобы ухаживать за ковром в домашних условиях, важно чистить ковер 2-3 раза в неделю пылесосом на средней мощности, без использования вращающихся насадок.

Также можно использовать влажную уборку и отпаривание, если материал ковра это позволяет. Пылесосьте покрытие только в направлении ворса. Делайте влажную уборку раз в 2-3 месяца.

Если на поверхности есть серьезные загрязнения или пятна, используйте специальные средства для чистки ковров или содовый раствор.

Как сделать ковер мягким и пушистым

Чтобы вернуть мягкость ворсу, используйте поваренную соль и пищевую соду в пропорции один к одному, перемешайте и распределите по поверхности ковра. Оставьте изделие не менее чем на два часа.

Если есть возможность, оставьте соль и соду на ковре на ночь. По прошествии времени подметите смесь веником. Однако лучше всего пропылесосить ковер.

 

Уточнения

Ковёр (др.-рус. ковьръ, коверъ) — плотное тканое изделие из пряжи различного рода (или синтетическая его имитация), используемое для покрытия полов, иногда других поверхностей в помещении (столов, диванов и тому подобное) в декоративных, утеплительных, ритуальных или акустических целях.
 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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